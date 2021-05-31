Bayburt’ta uyuşturucuyu anüs bölgesine sakladı

Polis ekiplerince yapılan operasyonda, bir kişinin anüs bölgesinde 71,65 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımı ile ilgili operasyon yaptı.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilen M.E.B.’nin, alınan mahkeme kararı doğrultusunda Bayburt Devlet Hastanesi'nde röntgen ve tomografisi çektirildi.

ANÜS BÖLGESİNE SAKLADI

Şüphelinin anüs bölgesinde, 3 parça halinde olduğu görülen toplam ağırlığı 71,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

M.E.B., isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.