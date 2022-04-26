Bayındır Deresi, kirlilik nedeniyle yeşil örtüyle kaplandı

Plastik, sanayi, ev tipi atıkların yanı sıra çiftliklerden gelem atıklarla da dolan Bayındır Deresi'nin rengi yeşile döndü. Ayrıca derede, ölü at da olduğu görüldü.

Edirne’de, Meriç ve Tunca Nehri'nin kollarından biri olan Bayır Deresi'nin Yıldırım Mahallesi, Kazanova ve Kirazlık mevkisinden geçen kısmı plastik, sanayi ve ev tipi atıklarla doldu.

Zamanla çöplüğe dönen dere, yeşil renkte akmaya başladı.

DHA'nın haberine göre; derede hayvan çiftliklerinden atılan atıkların yanı sıra, at ölüsü de olduğu görüldü.

“Avrupa'dan giriş kapımız var ama ben bu mahallede olmaktan utanıyorum”

Vatandaşlardan Ramiz Millet derenin önceki yıllarda temiz aktığını, geçen yıl temizlendiği ancak atıklarla tekrar kirletildiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Biz burada eskiden balık tutuyorduk. Buralar çok temizdi. Şimdi buralar çok pis durumda. Avrupa'dan giriş kapımız var ama ben bu mahallede olmaktan utanıyorum. Buraya geçici değil de kalıcı çözümler istiyoruz. Geçen sene temizlendi ama yine aynı oldu. Geçici bir şeyler yaptılar, temizlediler ama şu anda yine aynı. Değişen hiçbir şey yok, halkımız atıyor.





“Sinektir, pisliktir, her şey burada”

Temiz olması lazım ama atıyorlar. Her şeyi yığıyorlar. Halkımızdan buralara bir şey atılmamasını istiyoruz. Buraların temiz olmasını istiyoruz. Sinektir, pisliktir, her şey burada. Temiz olursa daha iyi olur. Sinekten akşamları uyunmuyor. Çok pis. Havalar ısındı, sinekler de çoğalacak.”

“Derenin suyu o kadar temizdi ki biz buradan balık tutuyorduk”

Dere kenarında evi bulunan Aslan Mehmetoğlu ise şu sözleri kaydetti:

Derenin hali de ortada. Derenin suyu o kadar temizdi ki biz buradan balık tutuyorduk. Zurna balığı, yayın, sazan balığı tutardık. Şimdi bırakın balık tutmayı, kurbağadan başka bir şey yok. Benim tahminim, buraya bir yerlerden zehirli atık geliyor gibi düşünüyorum. Temizlense daha iyi olur. Gördüğünüz gibi bataklık. Devamlı sinek var. Bataklık olduğu için çok zor. Kendi şartlarımızda yaşıyoruz ama bu dere temizlenirse daha iyi olur. Çünkü burada yaşayan insanlar var.”

Geçen yıl kirlilikten yeşile bürünen ve atıklarla çöplüğe dönen Bayır Deresi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından iş makineleri ile geçen yılın ekim ayında temizlik yapmıştı.

