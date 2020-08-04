Eski Foça Kalesi'ne bayrak dikmek için tırmanırken 10 metrelik surların üzerinden düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Her yaz binlerce turist tarafından ziyaret edilen Eski Foça merkezindeki tarihi kalenin surlarına tırmanmaya çalışan bir kişiyi fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

'BAYRAK YERDE OLMAZ' DEDİ, 10 METREDEN DÜŞTÜ

Vatandaşların ikna çabalarına rağmen "bayrak yerde olmaz", "bayrağın yeri sancak" diyerek surlara tırmanman kişi dengesini kaybedip, 10 metrelik surdan kayaların üzerine düştü.

Başından ve bacaklarından aldığı darbe ile yaralanan kişi etrafı deniz suyu ile çevrili kayanın üzerinde mahsur kaldı.

Bayrak uğruna Foça Kalesi'ne tırmandı, mahsur kaldı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kayanın üzerinden de düşme tehlikesi bulunan yaralı adamın yanına güçlükle tırmanan 2 genç, yaralı adamı tutup sağa sola dönmesini engelledi.

Yaralı şahsı polis ve sağlık ekipleri kayanın üzerinden indiremeyince bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Sedye ile kayanın üzerine tırmanan itfaiye ekipleri, yaralı adamı sedyeye bağlayıp aşağıya indirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yüz, baş ve bacaklarından yaralanan vatandaş ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen vatandaş aşağıya indirildiğinde ekiplere teşekkür etti.