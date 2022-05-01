Bayram öncesi tatilcilerden hava ulaşımına yoğun ilgi

Ramazan Bayramı öncesi tatilcilerin yoğun talep gösterdiği İstanbul'daki havalimanlarından 30 Nisan Cumartesi günü 293 bin 342 yolcu seyahat etti.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına akın etti.

Tatilcilerin hava ulaşımında en yüksek talep gösterdiği tarih ise 30 Nisan Cumartesi günü oldu.

Artan talebin etkisiyle düzenlenen ek seferlerle birlikte İstanbul Havalimanı’nda dün, pandeminin başlamasından bu yana bin 301 sefer düzenlenerek son iki yılın en yüksek uçuş rakamına ulaşıldı.

Sabiha Gökçen'de 2022 en yüksek yolcu rakamına ulaşıldı

Bahsi geçen tarihte 195 bin 640 yolcuya hizmet verildi. Yine aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 2022’nin en yüksek yolcu rakamına ulaşılarak 97 bin 702 yolcuya hizmet verildi.

Toplamda ise İstanbul'daki havalimanlarından 30 Nisan Cumartesi günü 293 bin 342 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı’nda üç günde 568 bin yolcu kullanacak

Yine Ramazan Bayramı öncesi 29 Nisan’da İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirilen bin 250 uçuşta 186 bin 398 yolcu seyahat etti.

1 Mayıs Pazar günü ise gerçekleştirilmesi planlanan bin 226 seferle 186 bin 500 yolcuya hizmet verilmesi bekleniyor.

İHA'nın aktardığına göre böylece son üç günü kapsayan dönemde İstanbul Havalimanı’nı 568 bin 527 bin 529 yolcunun kullanması bekleniyor.