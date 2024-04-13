Bayram sonrası dönüşler sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında helikopterli denetim Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

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İHA

Kırıkkale'de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bir hafta önce memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle, kara yolundaki trafik yoğunluğu havadan gözlemlendi.

Alınan tedbirler denetlendi

Polis ve jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerindeki Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarındaki trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

Havadan yapılan denetimlere, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katıldı.

Sürücülere uyarılar yapılıyor

Özellikle araç trafiğinin en yoğun olduğu "kilit kavşak" noktasında trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis, sürücülerin emniyet şeridini kullanmamaları için ekip aracının hoparlöründen uyarılar yaptı.

Dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)