Euro
10.0664
-0.13%
Dolar
8.5562
-0.09%
Altın
495.24
-0.46%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.982
1.14%
EXEN Coin
24.95
-2.91%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu

    Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti. 12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.
    • DHA
    • 23.07.2021 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu

    Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.

    İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

    7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra’da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti.

    12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.

    Bayram tatilinde Kandıra da 7 kişi boğuldu #1

    Bayram tatilinde Kandıra da 7 kişi boğuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir