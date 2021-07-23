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Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu
Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti. 12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.
- DHA
- 23.07.2021 - 16:43
Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı.
İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra’da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti.
12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.