Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarının ölüsünü buldular

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Kayseri'de yalnız yaşayan Alim Batmaz, Ramazan Bayramı ziyaretine gelen akrabaları tarafından evinde ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Fatih Kırcı Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan 2 çocuk babası Alim Batmaz'ı(55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen akrabaları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, evin salonundaki koltukta yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan akrabaları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Batmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.