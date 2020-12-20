Bayrampaşa 3 katlı binada yangın: 1 ölü

Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Bayrampaşa Orta Mahalle Kale Sokak’ta, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALAN BİR KİŞİ, YANARAK CAN VERDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, içeride mahsur kaldığı öğrenilen Salih D.(38)’nin yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

"KAPIYI KIRDIM, İÇERİ GİREMEDİM"

Yangında mahsur kalan komşularını kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Halim Şahin, “Aşağıdaki patlama sesiyle ben aşağı indim. Orası yanıyordu. Kapıyı kırdım fakat içeriye giremedim. Diğer odada başka bir arkadaş vardı. Onu dışarıya çıkardık. Binayı boşalttık. İçeridekini çıkartamatık. 2 kişi vardı içeride. Patlama sesi geldi. Elektrik sobası olabilir. Diğerinin durumu iyi. Ayakta şu an” dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden Salih D.’nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.