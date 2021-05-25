Bayrampaşa halinde yangın

Hal deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan meyve ve sebze halininin depo bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, palet ve kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.