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    Bayrampaşa halinde yangın

    Hal deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 13:36
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    Bayrampaşa halinde yangın

    İstanbul Bayrampaşa'da bulunan meyve ve sebze halininin depo bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın, palet ve kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

    İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

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