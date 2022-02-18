Bayrampaşa'da 'seni malın mı' deyip, çalmaya devam ettiler

Bayrampaşa'da 'seni malın mı' deyip, çalmaya devam ettiler

Bakkaldan sigara çalan hırsızlardan biri, kendilerini uyaran bir vatandaşa "Sana ne? Senin malın mı?" diye cevap verdi. Hırsızlık anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi’nde, dün gece saat 04.00'da, şüpheli şahıslar daha önce keşif yaptıkları bakkalın önüne otomobilleri ile geldi.

Bakkalı soymaya başlayan şüphelilerden biri dükkan önünde bulunan kameraların açsını değiştirirken, bir diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı.

TEZGAHIN TAMAMINI SÖKTÜ

Dükkana giren şüpheliler önce dükkanda bulunan alarm sistemini etkisiz hale getirdi, daha sonra da tezgahın arkasında bulunan sigara kasasına yöneldi. Sigaraları tek tek almakla uğraşmak istemeyen hırsız, tezgahını tamamını sökerek araca yükledi.

HEM ÇEKTİ HEM UYARMAYA ÇALIŞTI

Hırsızlar, araca yükledikleri sırada yere dökülen sigaraları toplamaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden bir kişi o anları hem telefonuna çekti hem hırsızları uyarmaya çalıştı.

“SANA NE SENİN MALIN MI”

Vatandaşın uyarısı üzerine pişkin hırsız, "Sana ne? Senin malın mı?" diye cevap verdi. Dükkanında alarm sisteminden uyarı alan bakkal sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“SADECE TEKEL ÜRÜNLERİ ÇALDILAR

”İş yeri sahibi Oğuz Demir, "Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi iş yerinizde hırsızlık teşebbüsü var, diye. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin lira ile 15 bin lira arasında." dedi.