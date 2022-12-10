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    Bayrampaşa'da 1 kadının can verdiği kaza kamerada

    Yasak bölgeden dönüş yapan aracın neden olduğu kaza sırasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Z.A. isimli kadının üzerine direk düştü. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.
    • 10.12.2022 - 14:17
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    Bayrampaşa'da 1 kadının can verdiği kaza kamerada

    İstanbul Bayrampaşa’da ilerleyen E.K. idaresindeki araç, yasak yerden dönüş yapmaya çalıştığı sırada, T.B.K. yönetimindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o sırada yolun karşısına geçmek için bekleyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü.

    Talihsiz kadın kurtarılamadı

    Kazada ağır yaralanan Z.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

    O anlar kamerada

    Kaza anı güvenlik kamerasında Yaşanan kaza işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, E.K. idaresindeki kırmızı renkli araç yasak yerden yolun karşısına geçmeye çalışırken T.B.K. idaresindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe vuruyor.

    Bayrampaşa'da 1 kadının can verdiği kaza kamerada VİDEO

    Bayrampaşa da 1 kadının can verdiği kaza kamerada #1


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