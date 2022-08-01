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    Bayrampaşa’da alkollü şahıs, nişanlısının yanında laf attığı genci öldürdü

    Nişanlısı ile kuzenini gece vakti eve bırakmak isteyen İbrahim Öncel ile alkollü olan Arif Ekrem Marangoz arasında çıkan laf atma kavgası kanlı bitti. Bıçaklanan Öncel, yaşamını yitirdi.
    • 01.08.2022 - 12:53
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    Bayrampaşa’da alkollü şahıs, nişanlısının yanında laf attığı genci öldürdü

    Bayrampaşa’ya bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde, 29 Temmuz saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre İbrahim Öncel (23) gece saatlerinde nişanlısı Ecem Naz K.'yi ve onun kuzenini evine bırakırken, alkollü olduğu öne sürülen Arif Ekrem Marangoz kendilerine laf atmaya başladı.

    Öncel ile Marangoz arasında arbede yaşandı.

    DHA’nın haberine göre; Marangoz, Öncel'i sırtından defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

    Kanlar içinde yerde kaldı

    Öncel kanlar içinde yerde kalırken, nişanlısı yardım çığlıkları attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan Öncel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Başka kişilere de saldırdığı öğrenildi

    Marangoz, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Marangoz'un, Öncel'i öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı öğrenildi.

    Bayrampaşa’da alkollü şahıs, nişanlısının yanında laf attığı genci öldürdü #1

    Bayrampaşa’da alkollü şahıs, nişanlısının yanında laf attığı genci öldürdü #2

    Bayrampaşa’da alkollü şahıs, nişanlısının yanında laf attığı genci öldürdü #3

    Bayrampaşa’da alkollü şahıs, nişanlısının yanında laf attığı genci öldürdü #4


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