Denetleme yapan trafik polisine otomobiliyle çarpıp kaçan Haydar Ö., gözaltına alındı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin önünde, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde denetim yapan polis ekipleri, araç yoğunluğu oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada 34 AN 9714 plakalı otomobil sürücüsü Haydar Ö. ise denetim yapan trafik polisine çarptı.

Polis memuru çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanırken, sürücü otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası çevredeki polis ekipleri meslektaşının yardımına koşarken, bir yandan durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı trafik polisine ilk yardımda bulunarak hastaneye kaldırdı. Trafik polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bayrampaşa'da alkollü sürücü polise çarptı

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası polis ekipleri, kaçan aracın plakasını belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Plakası belirlenen aracın sürücüsü, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere Bayrampaşa Yıldırım Polis Merkezi'ne getirildi.

"KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM, PİŞMANIM"

Haydar Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Olay yerinden neden kaçtın?" sorusuna "Korktuğum için kaçtım. Pişmanım, polis ağabeyden özür diliyorum." şeklinde cevap verdi.

ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

Haydar Ö.'nün yapılan alkol testinde 1.25 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine de el konuldu. Sürücüye ayrıca makas atmaktan ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde izinsiz dışarı çıkmaktan para cezası kesildi.

Haydar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.