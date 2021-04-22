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Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı
Bayrampaşa'daki feci kazadan şans eseri yaralı kurtulan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 22.04.2021 - 12:36
- Güncelleme : 22.04.2021 - 13:00
Bayrampaşa Hal Bağlantı yolu Otogar istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki aracın sürücü Muhammet Y., direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerler aracın arka kısmından girerek ön kısmından çıktı. Feci kazada araç sürücüsü Muhammet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yeri polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı VİDEO