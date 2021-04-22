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    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı

    Bayrampaşa'daki feci kazadan şans eseri yaralı kurtulan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 13:00
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    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı

    Bayrampaşa Hal Bağlantı yolu Otogar istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki aracın sürücü Muhammet Y., direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    Bariyerler aracın arka kısmından girerek ön kısmından çıktı. Feci kazada araç sürücüsü Muhammet Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yeri polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı VİDEO

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #1

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #2

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #3

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #4

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #5

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #6

    Bayrampaşa’da araç bariyerlere ok gibi saplandı #7

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