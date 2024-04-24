Bayrampaşa'da "ayak ezme" tartışması: 1 kişi öldü İstanbul Bayrampaşa'da bir esnafın kardeşi, aracıyla başka bir esnafın oğlunun ayağını ezdi. Hastane masraflarının karşılanmaması üzerine çıkan kavgada, ayağı ezilen kişinin babası hayatını kaybetti.

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İHA

22 Nisan tarihinde sabah 10.00 sıralarında, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde, restoran işletmecisi Adem G.'nin kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan K.'nın oğlunun ayağını arabayla ezdi.

Hastane masraflarını ödemedi, kavga çıktı

Kazada aracın içinde bulunan Adem G., hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem G. ile Ercan K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ercan K., Adem G. ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ercan K., o esnada kardeşi Cengiz K.'yı aradı. Dükkana gelen Cengiz K. ise bıçak darbelerinden kendini korudu. İki çocuk babası Ercan K. (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ercan K.'nın cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

Aralarında "borç husumeti" olduğu tespit edildi

Öte yandan konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, Ercan K. ve oğlu Anıl K.'nın Adem G. ve Metin G. ile aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

2 saldırgan yakalandı

Çalışmalar kapsamında Adem G. ile kuzeni olduğu belirlenen Metin G. isimli şüpheli şahıslar aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “kasten öldürme” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)