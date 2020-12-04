Yelekler giyerek “Belediye İşçisi” kılığına giren sivil polisler tarafından, suçüstü yakalanan üç uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve halinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini aldı. Hal ve çevresinde teknik ve fiziki takibe başlayan polis ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını tek tek belirledi.

BELEDİYE İŞÇİSİ SANDI, POLİS ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerinde de satış yaptığı belirlenen Yaşar K. (21), İskender S. (36) ve B.T. (17) isimli şüphelileri yakalamak için polis harekete geçti.

Şüphelilerin kendilerini görüp kaçmasını önlemek isteyen polis ekipleri, belediye işçisi yelekleri giyerek kılık değiştirdi.

ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, üstlerinde ve kaldıkları ambarlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet hassas, 5 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 400 lira para ele geçirildi.

Bayrampaşa'da belediye işçisi kılığına giren polisten zehir tacirlerine suçüstü ViDEO

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Veya Ticareti" suçundan tutuklandı.

Hal içinde uyuşturucu madde satan satıcılar ve kılık değiştirip şüphelileri yakalayan polisler ekipleri, güvenlik kameralarına yansıdı.





