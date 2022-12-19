Bayrampaşa’da bir adamın sopayla komalık olduğu anlar

Bayrampaşa’da bir adamın sopayla komalık olduğu anlar

Bayrampaşa’da 7 ay önce bir çay ocağında saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Feyyaz Uyanık, komalık oldu. Uyanık'ın çivili sopalarla ve tabureyle dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa’daki sebze ve meyve halinde, 17 Mayıs tarihinde Feyyaz Uyanık, çay ocağında oturduğu sırada iftira sonucu 4 kişinin saldırısına uğradı.

Bir şahıs, önce kafasında sandalye kırarken çay ocağına gelen diğer 3 kişi ise 33 yaşındaki Feyyaz Uyanık’a sopa tekme ve tokatla saldırdı.

Bir anda 4 kişinin saldırısına uğrayan Feyyaz Uyanık, neye uğradığını şaşırırken saldırganlardan kendini koruyamadı.

"Namus meselesi araya girmeyin" iddiası

Çay ocağında bulunan diğer şahısların, araya girerek kavgayı ayırmaya çalışanlara "Namus meselesi araya girmeyin." diye tehditler savurduğu iddia edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Şüpheli kişiler Feyyaz Uyanık’ı feci şekilde darbedip komalık ederken, şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Feyyaz Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Darbedilen Uyanık, komadan çıktıktan sonra başka birinin iftirası sonucu saldırıya uğradığını öğrendiğini belirtti.

O anlar kamerada

Feyyaz Uyanık polise giderek sopalı saldırganlardan şikayetçi olurken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bayrampaşa’da bir adamın sopayla komalık olduğu anlar VİDEO

Uyanık, saldırıya uğradığı kişiler tarafından hala ölümle tehdit edildiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi.

İHA'nın haberine göre; amaçlarının öldürmek olduğunu belirten Feyyaz Uyanık, şu ifadeleri kullandı:

"İftiraya kurban gittiğimi anladılar"



"Arkadaşımızla beraber kahvede tostla beraber çayımızı içerken birden arkamda darbe hissettim saldırıya uğradım. Sebebini bilmediğim bir saldırı ardından telefonum gasbedildi, 4 gün boyunca hastanede yatışım vardı. İki gün komada yattım ölümcül darbeler aldım, sebebini ilk etapta namus meselesi olarak bildirdiler ardından iftiraya kurban gittiğimi anladılar.

Şahıslar bu süreçte tehditler, baskı altına alma, aile fertlerime zarar verme adı altında; ben de bu tehditlere boyun eğmedim, hukuk mücadelemi sürdüreceğimi söyleyip direndim. Haklı olduğumu anlayıp haksız olduklarını anladılar konu bir iftiraya kurban gitmemdi bana zorbalıkla 1 milyonluk senet imzalatmaya çalışmalarıydı konu bu, buna ait somut delillerimiz var savcılığa sunacağız.





"Can güvenliğim yok, koruma talep ediyorum"

Son tehdit bu ayın 6’sında bıçaklı saldırıya uğramam oldu, sen hala şikayetini geri almıyor musun tarzında saldırıya maruz kaldım, kendimi savundum. Dün akşam attığı 'Korkunun acele faydası yok' şeklinde durum paylaşarak tehditlerde bulundu. Bu ölümcül darbelere rağmen bu şahısların hiçbiri tutuklanmadı, devlet büyüklerimden tek isteğim, can güvenliğim yok, koruma talep ediyorum.

"Amaçları darbetmek değil, öldürmeye gelmişlerdi"



Arkadaşımla kahvaltımı yaptığım sırada şahıs büfeden sigara aldı bizim masamıza oturdu muhabbet etmeye çalışırken, başka biri geldi tanışıklığımız var ama samimiyetimiz yoktu birden tostumu yerken arkadan darbe aldım, daha önce hiç görmediğim iki şahıs daha geldi, çivili sopalarla ölümcül darbeler vurmaya başladılar.

Arkadaşımla ben şokun etkisindeyiz ben kendimi savunurken o ayırmaya çalışıyor, engel olup darbe vurmaya devam ediyorlar. Son evrede aşırı kan kaybettiğim için can verdiğimi düşünüp bıraktılar. Amaçları darbetmek değil, öldürmeye gelmişlerdi.

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