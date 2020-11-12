Bayrampaşa'da bir binada yangın çıktı

Bayrampaşa'da bir binada yangın çıktı

Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın da kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Çaldıran Sokak'taki beş katlı binanın giriş katında bulunan elektrik kofrasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen ve panik yaşayan vatandaşlara ambulansta müdahale edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir binada yangın çıktı ViDEO