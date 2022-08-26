Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bayrampaşa'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi

Bayrampaşa'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi

Seyir halindeki bir sürücü siren sesine rağmen ambulansa yol vermedi. O anlar ambulans görevlileri tarafından saniye saniye kaydedildi.