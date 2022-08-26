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    Bayrampaşa'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi

    Seyir halindeki bir sürücü siren sesine rağmen ambulansa yol vermedi. O anlar ambulans görevlileri tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 26.08.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 17:59
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    Bayrampaşa'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi

    Siren çalarak yol isteyen ambulansın önünden çekilmedi...

    Görüntülerin adresi İstanbul Bayrampaşa.

    Sağmalcılar Viyadüğü'nde sol şeritte seyir halinde olan kapalı kasa minibüs, arkasından gelen ambulansa yol vermedi.

    Yol vermemekte direndi

    Siren çalarak yol isteyen ambulans sürücüsü, bir süre sonra kornaya bastı.

    Yol vermemekte direnen  minibüs sürücüsünün hayrete düşüren hareketi, ambulansta bulunan sağlık çalışanı tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Ambulans ise minibüsü sollayarak orta şeride geçmek zorunda kaldı.

    Bayrampaşa'da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi VİDEO

    "Görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa"

    Görüntüyü kaydeden çalışan, "Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yol vermiyor ambulansa. Hala vermiyor, o kadar kornaya rağmen, ısrarla" ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

    Bayrampaşa da bir sürücü ambulansa yol vermemek için direndi #1


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