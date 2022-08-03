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    Bayrampaşa'da çocukların TikTok merakı hastanede bitti

    Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi hedef alan 8 çocuktan biri, belinden çıkardığı cam şişeyi kırıp Mehmet'in koluna sapladı.
    • 03.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:14
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    Bayrampaşa'da çocukların TikTok merakı hastanede bitti

    TikTok, son zamanların en popüler uygulamalarından biri arasında yer alıyor.

    Öte yandan İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu.

    Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

    TikTok için cam şişeyi kırarak çocuğun koluna sapladı

    Mehmet Y., bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak 14 yaşındaki Mehmet'in koluna sapladı.

    Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların, TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi.

    İHA'nın haberine göre; kolundan yaralanan Mehmet Y. ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

    Bayrampaşa da çocukların TikTok merakı hastanede bitti #1

    TikTok videosunun kurbanı oldu

    Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor.

    Daha sonra bir tanesi, belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var.

    Ameliyat edildi dün akşam. Biz şikayette bulunduk. 14-15 yaşlarında 7-8 kişiler. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar." dedi.

    Bayrampaşa da çocukların TikTok merakı hastanede bitti #2

    "Geldiler topu istediler, durduk yere saldırdılar"

    DHA'nın haberine göre; kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım.

    Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar. Arkadaşlarımdan birisinin boynunu tuttular." ifadelerini kullandı.

    Bayrampaşa da çocukların TikTok merakı hastanede bitti #3

    Bayrampaşa da çocukların TikTok merakı hastanede bitti #4

    Bayrampaşa da çocukların TikTok merakı hastanede bitti #5


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