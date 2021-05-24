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- Bayrampaşa'da domates yüklü otomobil ağaca çarptı domatesler yola savruldu
Bayrampaşa'da domates yüklü otomobil ağaca çarptı domatesler yola savruldu
Bayrampaşa'da önce trafik lambasına çarptıktan sonra ağaca çarpan otomobilde yüklü domatesler yola savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.
- DHA
- 24.05.2021 - 07:29
İstanbul Bayrampaşa’da domates taşıyan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce trafik lambasına sonrada ağaca çarptı.
DOMATESLER YOLA SAVRULDU
Sürücü Yunus Özbaş’ın kullandığı otomobilde olan domatesler yola savruldu.
Sürücü Özbaş ve yolcu Özkan Umut kazada yaralandı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.