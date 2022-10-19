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- Bayrampaşa'da emekleyerek cep telefonu çalan hırsız kamerada
Bayrampaşa'da emekleyerek cep telefonu çalan hırsız kamerada
Cerrahi maskeli hırsız, girdiği lokantada tezgah üstünde duran cep telefonunu emekleyerek çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi şüpheliden şikayetçi old.
- 19.10.2022 - 09:42
- Güncelleme : 19.10.2022 - 10:40
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir lokantanın önünden geçen cerrahi maskeli hırsız, tezgahın üzerindeki cep telefonunu fark etti.
Bir süre lokanta dışında çevreyi gözetleyen hırsız, çalışanların da dalgınlığından yararlanarak içeri girdi.
Emekleyerek çaldı
Lokantaya girdikten sonra çömelen hırsız, emekleyerek tezgahın önüne kadar geldi.
Hırsız, tezgaha uzanarak cep telefonu aldıktan sonra dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı.
Bayrampaşa'da emekleyerek cep telefonu çalan hırsız kamerada VİDEO
Hırsızlık anı
Lokantanın sipariş hattı için kullanılan telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise ihbarda bulundu.
15 Ekim Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında yaşanan hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.