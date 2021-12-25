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    Bayrampaşa'da ev sahibine yakalanan hırsızın kaçtığı anlar

    İstanbul Bayrampaşa'da yan yana bulunan 2 adrese girdikten sonra ev sahibine yakalanan hırsız, önce yaya olarak daha sonra taksiye binerek kaçtı. Kaçan hırsız kısa süre sonra yakalandı.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 00:38
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    Bayrampaşa'da ev sahibine yakalanan hırsızın kaçtığı anlar

    Olay, 07 Aralık’ta saat 22.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yan yana bulunan 2 farklı adrese giren hırsız, 2 altın bilezik, 1 akıllı saat, 1 altın kolye çaldı. Olay yerlerinden birinde ev sahibiyle karşılaşan hırsız, önce yaya olarak sonra bir taksiye binerek kaçtı.

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Gelen şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerasına görüntülerini inceledi. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızın kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliği tespit edildi.

    BİR GÜN SONDA ÇALDIĞI EŞYALARLA YAKALANDI

    Hırsızlık şüphelisi Y.P., bir gün sonra çalıntı eşyalar ile birlikte Bağcılar Demirkapı Mahallesi’ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. “Evden hırsızlık” suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bayrampaşa'da ev sahibine yakalanan hırsızın kaçtığı anlar - VİDEO

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