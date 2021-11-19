Euro
12.4809
-0.67%
Dolar
11.0579
0.2%
Altın
663.34
0.43%
Borsa
1.739
0.15%
Bitcoin
635.011
-2.18%
BTXN Coin
21.23
1.92%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Bayrampaşa'da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

    Kuru gıda halinde bir sürücü, forkliftin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayrampaşa'da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

    İstanbul Bayrampaşa'da kuru gıda halinde 20 yaşındaki Umut Ahi isimli kişi, forklift aracıyla seyir halinde ilerlerken yağmurun etkisiyle kaza yaptı.

    Ahi'nin yan yatan aracın altında kaldığını gören esnaf ve vatandaşlar durumu sağlık ekibine bildirdi.

    AĞIR YARALANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan vatandaşı hemen ambulansa kaldırdı.

    Yaralının ilk müdahalesi  sağlık personeli tarafından yapılırken Umut Ahi'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Bayrampaşa'da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

    Bayrampaşa da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir