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- Bayrampaşa'da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı
Bayrampaşa'da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı
Kuru gıda halinde bir sürücü, forkliftin altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 19.11.2021 - 15:40
- Güncelleme : 19.11.2021 - 15:44
İstanbul Bayrampaşa'da kuru gıda halinde 20 yaşındaki Umut Ahi isimli kişi, forklift aracıyla seyir halinde ilerlerken yağmurun etkisiyle kaza yaptı.
Ahi'nin yan yatan aracın altında kaldığını gören esnaf ve vatandaşlar durumu sağlık ekibine bildirdi.
AĞIR YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan vatandaşı hemen ambulansa kaldırdı.
Yaralının ilk müdahalesi sağlık personeli tarafından yapılırken Umut Ahi'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bayrampaşa'da forkliftin altında kalan sürücü yaralandı