9 Pakistanlıyı silah zoruyla ellerini bağlayıp gaspbeden yine Pakistan uyruklu 6 şahıs, sosyal medya hesabı TikTok üzerinden o anlara ilişkin görüntüler paylaştı.

İstanbul’da, Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği'ne giden 9 Pakistanlı, Orta Mahalle Bal Sokak'taki evlerinde gasbedildikleri iddiasıyla 17 Ocak günü şikayette bulundu.

Şikayetçiler, 4 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında 6 Pakistanlının ikametlerine gelerek ellerini bağladıklarını, daha sonra silah zoruyla kendilerine ait 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin TL para ve sırt çantalarının gasbedildiğini söyledi.

Ayrıca, elleri bağlı haldeki görüntülerinin de TikTok sosyal medya platformundaki hesaplardan paylaşıldığını anlattılar.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE SOSYAL MEDYALARI İNCELENDİ

Ekipler, olayın geçtiği adres ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin sosyal medya hesaplarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, şahısların Bağcılar, Demirkapı Mahallesi 1722. Sokak'ta yaşadıkları anlaşıldı.

Bayrampaşa’da gasbettikleri Pakistanlılarla TikTok’a video çektiler VİDEO



2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Nöbetçi savcılığın bilgisi dahilinde adreste yapılan aramada, Pakistan uyruklu şüphelilerden Ö.S. ve F.K yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Söz konusu ikamette yapılan aramalarda, şüphelilerin olayda kullandıkları bir kurusıkı tabanca, bir bıçak ve şikayetçilere ait oldukları tespit edilen bir telefon ile sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirildi.

Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.