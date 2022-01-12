İstanbul Bayrampaşa'da gasp amacıyla polis kılığında girdikleri evde 8 kişi, direnen ev sahibini öldürdü.

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, telefonlarından telsiz sesi açarak kendilerine polis süsü veren 8 gaspçı, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve zorla girdi. Evdeki 8 kişi, kendilerini gasp etmeye kalkışan kişilere karşı koydu. Evde yaşayanlardan Suriye uyruklu Nail Elnaif'ı gaspçılardan biri bıçakladı. Gaspçılar bunun üzerine kaçarken, hastaneye kaldırılan Elnaif, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da gasp: Polis kılığında girdikleri evde karşı koyan ev sahibini öldürdüler - Video

POLİS 8 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda A.F. (28), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) M.E. (33) ile Afganistan uyruklu A.N.(26), F.A. (20) ve R.M. (21) yakalanarak, gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı belirlenen 2 bıçak ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerden, daha önceden 9 ayrı suç kaydı bulunan A.F.'nin polis süsü verilerek gasp olayını planladığı, Afganistan uyruklu A.N.'nin ise Nail Elnaif'i bıçakladığı tespit edildi.