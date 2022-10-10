Akşam saatlerinde kuaför dükkanının önüne gelen bir şahıs, gözüne merdiven korkuluklarını kestirdi. Bir süre elma yiyerek etrafı kontrol eden hırsız, ardından korkulukları çalarak gözden kayboldu.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

Bölgedeki kuaför dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir süre merdivende oturarak elmasını yemeye başladı.

Ardından şahıs elleriyle korkulukları sallayıp, kontrol etti daha sonra kırmaya başladı.

Korkulukları çaldı

Kırılan korkulukları alan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

İHA'nın aktarımına göre; yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa'da hırsızların hedefi merdiven korkulukları oldu VİDEO



"Sigorta yüzde 70’ini karşılıyor"

Mağdur olduklarını ifade eden dükkan sahibi Umut Danış, “Dün gece 03.20 sıralarında başlayıp 03.30 sıralarına kadar devam etti. Hırsız buraya geliyor elma yiyor, daha sonra demirleri kontrol ediyor daha sonra da gürültülü bir şekilde kırıyor. Mahallemizin sese duyarlı olmasını belirtmek istiyorum, bugün bize yarın onlara da olabilir. Gürültülü bir şekilde kırıp götürüyor. Yeni bir fiyat aldık 5 bin 500 lira, biz bunu müşterilerimiz için yapıyoruz yaşlılar geliyor. Şu an bunu yapacak bütçemiz bile yok, sigorta şirketiyle anlaştık sigorta yüzde 70’ini karşılıyor bu da ayrı bir konu. Biz her gün acaba yarın neyimiz çalınacak diye kapatıp, bugün neyimiz çalındı diye dükkanı açıyoruz. Aşırı sinirliyim şu an bir şey de hissetmiyorum.” dedi.