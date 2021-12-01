- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bayrampaşa'da İETT şoförü, ambulans sürücüsünü darbetti
Bayrampaşa'da İETT şoförü, ambulans sürücüsünü darbetti
Belediye otobüsü şoförü, yol verme kavgası yaşadığı ambulans sürücüsünü yumrukladı. Hakkında soruşturma başlatılan Mehmet K.isimli şoför, görevinden uzaklaştırıldı.
- DHA
- 01.12.2021 - 11:49
- Güncelleme : 01.12.2021 - 12:04
İstanbul'daki Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında, belediye otobüsü şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
SÜRÜCÜYÜ YUMRUKLADI
Olay esnasında iki sürücü de araçtan inip; İETT sürücüsü, ambulans sürücüsünü yumrukladı.
Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Bayrampaşa'da İETT şoförü, ambulans sürücüsünü darbetti
İKİNCİ KEZ KAVGA EDİLDİ
Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikinci kez birbirine girdi.
İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı. Araya yolcular girerek İETT sürücüsünü engellemeye çalıştı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp, görevden uzaklaştırıldı.