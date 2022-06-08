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    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası

    Otogar Metro İstasyonu'nda 2 kişi bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 08.06.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:18
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    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki Otogar Metro İstasyonu’nda 2 kişi bilinmeyen sebeple tartıştı.

    Bu sırada başka bir yolcu araya girerek, tartışmayı sonlandırmak istedi.

    Kavga çıktı

    Bu kez de taraflardan biri, araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü.

    Boks maçı gibi

    DHA’nın haberine göre yumrukların havada uçuştuğu kavga, diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

    Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da otogar metrosunda yumruklu kavga VİDEO 

    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası #1

    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası #2

    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası #3

    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası #4

    Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası #5


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