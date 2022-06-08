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Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası

Bayrampaşa’da iki yolcunun boks maçını aratmayan kavgası

Otogar Metro İstasyonu'nda 2 kişi bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.