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- Bayrampaşa'da inşaat işçilerinin kavgası
Bayrampaşa'da inşaat işçilerinin kavgası
İş esnasında tartıştığı bir çalışan tarafından darbedilen Serhan Yurtalan, aracından aldığı pompalı tüfekle bölgede tehlikeli anlara sebep oldu.
- 05.05.2022 - 10:04
- Güncelleme : 05.05.2022 - 10:33
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde karşılıklı inşaatta çalışan iki işçi, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.
Tartışmanın şiddeti kısa sürede artarken ismi açıklanmayan işçi, Serhan Yurtalan'ı iskeleden düşürüp darbetti.
Pompalıyla karşılık verdi
Bunun üzerine öfkelenen Yurtalan, aracına gidip pompalı tüfeğini aldı. Bölgeye geri gelen Yurtalan, kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata rastgele ateş edip ortadan kayboldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Polis gözaltına aldı
DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine çalışma başlatan Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yurtalan'ı kısa sürede yakaladı.