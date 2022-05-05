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    Bayrampaşa'da inşaat işçilerinin kavgası

    İş esnasında tartıştığı bir çalışan tarafından darbedilen Serhan Yurtalan, aracından aldığı pompalı tüfekle bölgede tehlikeli anlara sebep oldu.
    • 05.05.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 10:33
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    Bayrampaşa'da inşaat işçilerinin kavgası

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde karşılıklı inşaatta çalışan iki işçi, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

    Tartışmanın şiddeti kısa sürede artarken ismi açıklanmayan işçi, Serhan Yurtalan'ı iskeleden düşürüp darbetti.

    Pompalıyla karşılık verdi

    Bunun üzerine öfkelenen Yurtalan, aracına gidip pompalı tüfeğini aldı. Bölgeye geri gelen Yurtalan, kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata rastgele ateş edip ortadan kayboldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

    Polis gözaltına aldı

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine çalışma başlatan Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yurtalan'ı kısa sürede yakaladı.

    Bayrampaşa da inşaat işçilerinin kavgası #1

    Bayrampaşa da inşaat işçilerinin kavgası #2

    Bayrampaşa da inşaat işçilerinin kavgası #3

    Bayrampaşa da inşaat işçilerinin kavgası #4


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