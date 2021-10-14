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    Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı

    Bayrampaşa'da gece saatlerinde Demirciler Sanayi Sitesinde bulunan üç katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 05:50
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    Bayrampaşa'da iş yeri alev alev yandı

     

    Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde saat 03.30 sıralarında Demirciler Sanayi Sitesinin içinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki cila atölyesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına iki koldan da müdahale etti.

    Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

    Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale etti.

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    İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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