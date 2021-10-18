- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bayrampaşa'da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- AA
- 18.10.2021 - 03:36
Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi O-3 yolu Aksaray istikametinde Z.B. idaresindeki otomobil ile M.F. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.