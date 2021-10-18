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    Bayrampaşa'da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

    Bayrampaşa'da sebze yüklü kamyonet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 18.10.2021 - 03:36
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    Bayrampaşa'da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

    Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi O-3 yolu Aksaray istikametinde Z.B. idaresindeki otomobil ile M.F. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

    Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

    Bayrampaşa da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı #1

    Bayrampaşa da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı #2

    Bayrampaşa da kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı #3

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