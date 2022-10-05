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    Bayrampaşa'da kamyonette erkek cesedi bulundu 

    İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki kamyonette, bir kaç gün önce öldüğü belirlenen Celal Çelik'in cansız bedeni bulundu.
    • 05.10.2022 - 06:16
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    Bayrampaşa'da kamyonette erkek cesedi bulundu 

    Saat 22.30 sıralarında Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta, park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonetin içinde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti.

    Birkaç gün önce öldüğü tespit edildi

    DHA'nın aktardığına göre; kontrolde kamyonetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında birkaç gün önce hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu tespit edildi.

    Ekiplerin incelemesinin ardından Celal Çelik'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Celal Celik'in ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

     

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