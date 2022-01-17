Bayrampaşa'da kapıları baltalanan kiracılar başka eve taşındı

Kira zammını kabul etmeyen aile, ev sahiplerinin saldırısına uğramıştı. Balta ile kapıyı parçalayan ev sahibi tutuklanırken, aile başka bir eve taşındı.

İstanbul Bayrampaşa'da Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.

1'İ TUTUKLU 1'İ SERBEST

Fahiş zammı kabul etmeyen kiracılar, ev sahibi tarafından saldırıya uğradı. Kiraladığı evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alındı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A ise serbest bırakıldı.

YENİ EVE TAŞINDILAR

Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileye yardım eli uzandı. Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı.