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    Bayrampaşa’da kazayı görüp yavaşlayan tıra başka bir tır çarptı

    Gece saatlerinde hasarlı bir kazayı gördüğü için yavaşlayan tıra, aynı yönde arkadan gelen başka bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücüyü itfaiye kurtardı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 08:23
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 09:09
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    Bayrampaşa’da kazayı görüp yavaşlayan tıra başka bir tır çarptı

    İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TK 618 plakalı hafif ticari araç, Kadıfekale Alt Geçidi'nde bariyerlere çarparak kaza yaptı.

    Aynı yönde arkadan gelen 34 GF 4124 plakalı tırı kullanan Bünyamin Güleryüz de kazayı görünce yavaşladı.

    SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

    Bu sırada arkadan gelen Şenol Şekerci yönetiminde ki 50 ABT 219 plakalı tır, duramayarak önündeki tıra çarptı.

    Kaza sonrası Şenol Şekerci araçta sıkıştı.

    Bayrampaşa’da kazayı görüp yavaşlayan tıra başka bir tır çarptı #1

    İTFAİYE ÇIKARDI

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda yaralı sürücü Şekerci, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    İlk müdahalesinin ardından Şekerci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bayrampaşa’da kazayı görüp yavaşlayan tıra başka bir tır çarptı #2

    TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

    Kazaya karışan iki tır ve bir hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, diğer araç sürücülerinden kaza ile ilgili bilgi aldı.

    Kaza sonrası konuşan öndeki tırın sürücüsü Bünyamin Güleryüz, "Öndeki araba durmuş orada dörtlüleri yanıyor. Bana dur dedi ben de durdum. O anda arkadan bu tır geldi, vurdu. Önümde araba var, şu anda önümde bekliyor. Ondan durdum." dedi.

    Bayrampaşa’da kazayı görüp yavaşlayan tıra başka bir tır çarptı #3

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