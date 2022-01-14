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- Bayrampaşa'da kiracı fahiş artışı kabul etmedi: Ev sahibi baltayla saldırdı
Bayrampaşa'da kiracı fahiş artışı kabul etmedi: Ev sahibi baltayla saldırdı
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 11:50
- Güncelleme : 14.01.2022 - 12:33
Yeniyılın gelişiyle birlikte, kiralarda artış yaşandı. Kira sözleşmeleri yenilenirken, fahiş fiyatlarla ilgili sorunlar gündeme gelmeye başladı.
Bu kapsamda İstanbul Bayrampaşa'da kaydedilen görüntüler görenleri dehşete düşürdü.
KİRADA FAHİŞ ARTIŞ
Bir ev sahibi, bin iki yüz TL olan ev kirasını dört bin TL'ye çıkarmak istedi. Suriyeli kiracının bu fahiş artışı kabul etmemesiyle ise ev sahibi kendinden geçti.
BALTA İLE SALDIRDI
Bunun üzerine dairenin önüne gelen ev sahibi, eline aldığı balta ile saldırmaya başladı.
Bayrampaşa'da kiracı fahiş artışı kabul etmedi: Ev sahibi baltayla saldırdı ViDEO
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan kapıya defalarca balta darbesi vuran adamın görüntüleri sosyal medyaya büyük tepki topladı.
Yaşlı adamın "İnsanlık ölmüş" dedirten görüntüleri ve balta ile kullanılamaz hale getirilen kapı kayda alındı.
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