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Bayrampaşa'da kiracı fahiş artışı kabul etmedi: Ev sahibi baltayla saldırdı

Bayrampaşa'da kiracı fahiş artışı kabul etmedi: Ev sahibi baltayla saldırdı

Bin iki yüz TL olan ev kirasını dört bin TL'ye çıkaran ev sahibi, Suriyeli kiracısının red cevabından sonra daireye giderek baltayla saldırdı.