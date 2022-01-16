Bayrampaşa'da kiracısının evine baltayla saldırdı: 7-8 camını kıracağım

Zammı kabul etmeyen kiracısının kapısını baltayla kırıp içeri giren ve evi dağıtan ev sahibi, “Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım” dedi.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada 2 yıldır kiracıları olduğu Suriye uyruklu aileyi, evinden çıkarmak isteyen 93 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, bin 200 lira olan kirayı 3 bin liraya çıkardı.

Kiracılarının çıkmak istememesi ve kira zammını da kabul etmemeleri üzerine Naim Akgün, geçen çarşamba günü 23.00 sıralarında baltayla kapıya dayandı.

BALTAYLA KAPILARI PARÇALADI

Naim Akgün, eline aldığı baltayla dış kapıyı kırıp içeri girdi.

İçeride aile olmasına aldırmadan evin diğer kapılarını da baltayla parçalayan ev sahibinin saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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OĞLU TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı.

Serbest bırakılan 93 yaşındaki Naim Akgün, açıklamalarda bulundu.

“BEN BUNLARLA NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM”

Naim Akgün, “Üç sene önce kiraya verdik. 'Torunlarım gelip bana bakacak' dedim. Yedinci katta tek başıma yaşıyorum. Çıkmalarını söyledim, çıkmadılar. Böyle bir şey yaşandı. Benim çocuğu içeri attılar, İhsan'ı hapse attılar. Kirayı 4 bine çıkaracağımı söylemişler, öyle bir şey yok. 6-7 aydır para vermediler. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Başımıza iş açtılar. Ben 93 yaşındayım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Biz bunlara yer bulduk. Yeri beğenmediler, pahalı dediler kötü dediler." dedi.

“PAZARTESİ GÜNÜ 7-8 CAMINI KIRACAĞIM”

Akgün, “6 aydır yer arıyoruz yine olmuyor. Ben şimdi ne yapayım. İçeride 10 kişiler. Neyle saldırayım. Ben şikayetçi oldum. Polis de bıktı bunlardan. Pazartesi günü 7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Neye mal olursa olsun kıracağım. Suyu kestirdik açtılar, elektriği kestirdik açtırdılar. Herkes bunların yanında. Ben 40 senedir buradayım.” diye konuştu.