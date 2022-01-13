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- Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan telefon çalındı
Bayrampaşa'da mal indirilen araçtan telefon çalındı
Bir iş yerinin önünde mal indirilen kamyonetten cep telefonu çalınma anı, kameralara yansıdı.
- DHA
- 13.01.2022 - 13:26
İstanbul Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde 10 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında bir şüpheli iş yerinin önünde mal indirilen kamyonete yaklaştı.
Şüpheli, kamyonette bulunan cep telefonunu çaldı.
Şikayet üzerine polis harekete geçti.
YAKALANDI
İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Y., olduğunu belirledi. Şüpheli, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki evinde dün yakalandı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Gözaltına alınan H.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı