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    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi

    Karşıya geçmek isterken motosiklet kazası geçiren kadın, park halindeki bir midibüsün altına girdi. Kadına çarpan motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Kazazedeler, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 20.10.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:28
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    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında, 50. Yıl Caddesi'nde ilerleyen motosiklet sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

    Sürücü, çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kadın ise park halinde bulunan bir midibüsün altına girdi.

    Yaralıların yardımına, yoldan geçen vatandaşlar koştu.

    Midibüsün altından itfaiye ekipleri çıkardı

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; midibüsün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Motosiklet sürücüsü ile yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi VİDEO

    Motosikleti çekici kaldırdı

    Kazaya karışan motosiklet, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Kaza sonrası yaşananlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi #1

    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi #2

    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi #3

    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi #4

    Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi #5


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