Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi

Bayrampaşa’da motosikletin çarptığı kadın, midibüsün altına girdi

Karşıya geçmek isterken motosiklet kazası geçiren kadın, park halindeki bir midibüsün altına girdi. Kadına çarpan motosiklet sürücüsü de yola savruldu. Kazazedeler, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.