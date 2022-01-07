Müşterilerden 3 kişi kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre 3 kişi, binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı.

TAKSİCİ MÜŞTERİLERE KÜFRETTİ

Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı.

KÜFRÜ DUYAN MÜŞTERİLER TAKSİCİYE SALDIRDI

Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı.

Bayrampaşa'da müşterilere küfreden taksici darbedildi ViDEO

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN BİR TAKSİCİ DE DARBEDİLDİ

O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi.

Kavga sonrası saldırganlar, olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.









