Euro
15.6222
-0.14%
Dolar
13.8075
-0.25%
Altın
794.1520
0.07%
Borsa
2,027.69
1.00%
Bitcoin
587.555
-3.25%
BTXN Coin
32.12
-4.57%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Bayrampaşa'da müşterilere küfreden taksici darbedildi

    Müşterilerden 3 kişi kendilerini önce taksiye almayıp daha sonra da küfreden şoförünü, tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayrampaşa'da müşterilere küfreden taksici darbedildi

    İstanbul'un Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre 3 kişi, binmek istedikleri taksiye şoför tarafından alınmadı.

    TAKSİCİ MÜŞTERİLERE KÜFRETTİ

    Bu sırada başka taksiye binmek isteyen kişilere, şoför küfretmeye başladı.

    KÜFRÜ DUYAN MÜŞTERİLER TAKSİCİYE SALDIRDI

    Kendilerine edilen küfürleri duyan müşteriler, taksi şoförünü darbetmeye başladı.

    Bayrampaşa'da müşterilere küfreden taksici darbedildi ViDEO

    KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN BİR TAKSİCİ DE DARBEDİLDİ

    O sırada bekleyen bir taksi şoförü de kavgayı ayırmak için araya girince, o da müşteriler tarafından darbedildi.

    Kavga sonrası saldırganlar, olay yerinden yürüyerek ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa da müşterilere küfreden taksici darbedildi #1

    Bayrampaşa da müşterilere küfreden taksici darbedildi #2

    Bayrampaşa da müşterilere küfreden taksici darbedildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir