Bayrampaşa'da ölümden döndüler! Evin tavanı çocukların üzerine düştü: 2 yaralı Bölgedeki bir daire yaşanan olayda, salonda oyun oynayan 2 çocuk, bir anda üzerlerine düşen tavandaki alçı ve sıvalarla büyük yara aldı. 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar, korku içinde evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Bir tehlikenin yaşandığı ev de olası bir depremde yaşanacak felaketi gözler önüne serdi.

Tavan alçısı çocukların üzerine düştü

Terazidere Mahallesi’ndeki bir dairenin tavanındaki alçı ve sıvalar, salonda oyun oynayan çocukların üzerine düştü.

O sırada gelen gürültüyle mutfaktan salona çocuklarının yanına koşan baba, yakınlarını arayarak yardım istedi. Komşular, ailenin yardımına koştu.

Hastaneye kaldırıldılar

Ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı eve gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 2 çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Hafif şekilde yaralanan çocuklar kontrol maksatlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi.

"Parçalar çocukların eline ayağına ve kafasına denk gelmiş"

Çocukların yardımına koşan komşu Serkan Karagül, şu ifadeleri kullandı: