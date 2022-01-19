Bayrampaşa'da oyuncak tabancayla hırsızlığı çocuklar önledi

Kar maskesi takarak akrabasının evini oyuncak tabancayla soymaya çalışan şahıs, çocukların çığlıkları nedeniyle panikleyerek kaçtı. Şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

14 Ocak saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kar maskeli bir şüpheli, evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi.

Ev sahibi. A.Ü.’nün kapıyı açmasıyla bir anda içeri dalan şüpheli, kadının başına silah dayadı.

Üzerinde "Paraları ve altınları ver" yazan kağıdı gösterdi. Evdeki durumu gören çocuklar bir anda çığlık atmaya başlayınca şüpheli, panikleyerek olay yerinden kaçtı.

AKBİL BİLGİLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, A.Ü.’nün ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını seyretti. Şüphelinin kaçarken metroya bindiği tespit edildi. Akbil bilgilerinden HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü. isimli şüphelinin, aynı zamanda evine girmeye çalıştığı A.Ü.’nün akrabası olduğu ortaya çıktı.

SİLAH OYUNCAK TABANCA ÇIKTI

Ekipler, 18 Ocak tarihinde F.Ü. isimli şüpheliyi, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Gerçekleştirilen aramalarda olayda kullanılan silahın oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Kar maskesi ve olay sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan F.Ü., "Nitelikli Yağma - Konut Dokunulmazlığı İhlali" suçundan 19 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.