Bayrampaşa'da pişkin hırsız: Cezaevine girmek için yaptım

Otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan hırsız, ihbar üzerine yakalandı. Cezaevinden izinli çıkan hırsızın "Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz 2 Eylül Perşembe günü,şüpheli Eyüp A. (36), İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol gösterici işaretleri çalarken görüldü.

Saat 23.15 sıralarında meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine Eyüp A.'yı yakalayan polis, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu.

“CEZAEVİNE GİRMEK İÇİN YAPTIM”

Eyüp A. ise bariyerleri söktüğünü kabul etti.

Gözaltına alınan şüphelinin, Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın, sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Eyüp A., "kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüp A.'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE KARŞI KARŞIYA

Şüpheli Eyüp A. hakkında, 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor.

Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak, dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.