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    Bayrampaşa'da plastik atölyesinde yangın çıktı

    Yenidoğan Mahallesinde 5 katlı iş hanının en üst katında bulunan plastik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
    • AA
    • 04.02.2021 - 05:11
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 05:23
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    Bayrampaşa'da plastik atölyesinde yangın çıktı

    Bayrampaşa'nın Yenidoğan Mahallesinde oyuncak üretimi yapılan plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Plastiklerin yanması sonucu çevreye yoğun duman yayıldı.

    CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADI

    Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü, atölyede hasar meydana geldi.

    Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda itfaiye ekiplerinin müdehalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Bayrampaşa'da plastik atölyesinde yangın çıktı VİDEO

    Bayrampaşa da plastik atölyesinde yangın çıktı #1

    Bayrampaşa da plastik atölyesinde yangın çıktı #2

    Bayrampaşa da plastik atölyesinde yangın çıktı #3

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