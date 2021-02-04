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Bayrampaşa'da plastik atölyesinde yangın çıktı

Bayrampaşa'da plastik atölyesinde yangın çıktı

Yenidoğan Mahallesinde 5 katlı iş hanının en üst katında bulunan plastik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.