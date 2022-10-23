Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Selhan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Sokak trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, atölyeye çıkan sokakları trafiğe kapattı.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA'nın haberine göre, ekiplerin atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.