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    Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

    Sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • 23.10.2022 - 05:12
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    Bayrampaşa'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Selhan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

    Sokak trafiğe kapatıldı

    Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, atölyeye çıkan sokakları trafiğe kapattı.

    Yangın kontrol altına alındı

    Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

    AA'nın haberine göre, ekiplerin atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #1

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #2

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #3

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #4

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #5

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #6

    Bayrampaşa da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü #7


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