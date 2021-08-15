Kaldırımda yürüyen şahıs, arkasından art arda ateş eden husumetlisi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kaldırımda yürüyen bir şahıs, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ART ARDA ATEŞ EDİP KAÇTI

Arkasından gelen saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs, bacaklarından yaralanarak yere yığıldı. Olay anında çevredeki vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Bayrampaşa’da silahlı saldırı ViDEO

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gencin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis de olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.