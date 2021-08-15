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    Bayrampaşa’da silahlı saldırı

    Kaldırımda yürüyen şahıs, arkasından art arda ateş eden husumetlisi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 16:17
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    Bayrampaşa’da silahlı saldırı

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kaldırımda yürüyen bir şahıs, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    ART ARDA ATEŞ EDİP KAÇTI

    Arkasından gelen saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs, bacaklarından yaralanarak yere yığıldı. Olay anında çevredeki vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

    Bayrampaşa’da silahlı saldırı ViDEO

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gencin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis de olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    Bayrampaşa’da silahlı saldırı #1

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