Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförüne yumruklarla saldıran kişi, ayırmaya çalışan yanındaki kadını da darbetti.

Bayrampaşa Taşköprü durağında meydana gelen olayda, taksi şoförü ve takside bulunan yolcular arasında ilerlemeyen trafik nedeniyle tartışma yaşandı.

TAKSİCİYE SALDIRDI

Taksinin durmasının ardından araçtan inen yolcu, şoför kapısına yönelerek taksiciyi darbetmeye başladı.

Bu sırada yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu iddia edilen kadın yolcu da araçtan indi.

AYIRAN KADINA DA VURDU

Taksiciyi darbeden kişi, ayırmaya çalıştığı için eşini de darbetti. Bunun üzerine çevredeki gençler olaya müdahale ederek, öfkeli kişiyi dövdü.

Bayrampaşa'da taksiciye saldırı kamerada VİDEO

"VATANDAŞLARA DA HAKARET ETTİ"

Olaya tanık olan esnaf Rıdvan Zengin, "Olay bir trafik tartışmasından meydana geldi. Takside bulunan erkek yolcu hızlıca taksiciye saldırmaya başladı. Erkek yolcu taksiciye bir sürü hakaret etti. Tam bu esnada takside bulunan kadın yolcu araya girdi. Sanırım kadın yolcu erkek yolcunun eşiydi. Kadın yolcuyu arada darbetti. Oradan geçen vatandaşlar araya girdi. Erkek yolcu vatandaşlara da hakaretler etmeye başladı. Vatandaşlarda erkek yolcuyu darbetti. Olayda suçlu erkek yolcuydu. Eşini yerden yere vurdu. Vatandaşlar olaya müdahale edince taksici korkudan hemen gitti. Kadın yolcu ise sinir krizi geçirdi" dedi.

"GENÇLER ADAMI DÖVDÜ"

Esnaf Zeynep Korkmaz ise, "Bir çift taksideydi. Erkek yolcu taksiden inip taksiciyi dövdü. Sonra kendi eşini itmeye başladı. Kadın yere düşünce sinir krizi geçirmeye başladı. Tam o esnada buradan gençler geçiyordu. Onlar da adamı dövdü. Biz de gidip kadını sakinleştirmeye çalıştık. Adamın biraz sinirlerine hakim olması lazımdı." diye konuştu.





