Hırsızlık için girdiği evin penceresinin kapalı olduğunu görünce kaçmak isteyen hırsız, komşuya yakalanınca "Üst komşuya çay içmeye geldim" dedi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde hırsızlık olayı meydana geldi.

Şüpheli, gözüne kestirdiği binaya girmek için apartmanın yağmur borularına tutunarak tırmanmaya başladı.

Pencerenin kapalı olduğunu hesaba katmayan hırsız, geri inmek isterken giriş katındaki evin demir parmaklıklara takıldı. Kurtulmak için çabalayan hırsız, fazla ses çıkarınca ev sahibini uyandırdı.

"Üst komşuya çay içmeye geldim"



Duyduğu ses ile cama koşan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibinin 'Sen kimsin, burada ne işin var?' sorusu üzerine hırsız pişkince 'Üst komşuya çay içmeye geldim.' diyerek cevap verdi.

Tekme tokat dayak yedi sonra kaçtı

Ev sahibi, durumu evde bulunan oğlu Ali Dikmen’e haber verdi. Dikmen, hırsızlık için gelen şahsı yakalayıp tekme tokat dövmeye başladı. Ancak bir süre sonra şüpheli şahıs kurtularak kaçtı.

Bayrampaşa'da yakalanan hırsız: Çay içmeye geldim VİDEO







"Bu saatte çay mı içilir?"



Hırsıza müdahale eden ev sahibinin oğlu Ali Dikmen, "Gece saat 02.20 sıralarında eve gelmiş, oturuyordum. Şu sarı binadan bir kişi camdan aşağı inerken, ayağı takılıyor. Annem de çıkıp soruyor 'sen kimsin, nesin?' diye soruyor. 'Ben çay içmeye geldim' diyor. Bu saatte çay mı içilir? Ben o sesi duyunca direkt dışarı çıktım. Biraz arbede oldu, daha sonra da kaçtı yakalayamadım." dedi.

Yakalama çalışmaları başladı

Ev sahibi, durumun yaşanmasının ardından olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Harekete geçen emniyet güçleri, hırsızı yakalamak için çevrede çalışma başlattı.



