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    Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı

    Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, hastaneye kaldırılırken; olay anı kameraya saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 10:37
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 10:37
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    Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yolcu aldıktan sonra harekete geçen minibüsün sürücüsü, yolun karşısına geçen kadını fark etmedi.

    Önünden geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı.

    MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

    Minibüs sürücüsü, çarptıktan sonra kadını fark ederek aracını durdurdu. Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan yaralı kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.

    Bayrampaşa'da minibüsün kadına çarpma anı İZLE

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bayrampaşa da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı #1

    Bayrampaşa da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı #2

    Bayrampaşa da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı #3

    Bayrampaşa da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı #4

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