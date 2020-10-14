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- Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı
Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına minibüs çarptı
Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kadın, hastaneye kaldırılırken; olay anı kameraya saniye saniye yansıdı.
- DHA
- 14.10.2020 - 10:37
- Güncelleme : 14.10.2020 - 10:37
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yolcu aldıktan sonra harekete geçen minibüsün sürücüsü, yolun karşısına geçen kadını fark etmedi.
Önünden geçerken minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Minibüs sürücüsü, çarptıktan sonra kadını fark ederek aracını durdurdu. Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulan yaralı kadına, çevredeki vatandaşlar yardım etti.
Bayrampaşa'da minibüsün kadına çarpma anı İZLE
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.