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    Bayrampaşa'da yükü ağır gelen şahlandı

    Sebze halinde, yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havada kaldı.
    • 28.05.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 16:19
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    Bayrampaşa'da yükü ağır gelen şahlandı

    İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde bir kamyonete Yaş Meyve ve Sebze Hali'nden salatalık yüklendi.

    Yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havaya kalktı.

    Yükün fazlası alınca normale döndü

    Yaklaşık yarım saat sürücüsüyle birlikte havada kalan kamyonet, hal çalışanlarının fazla yükü başka kamyonete yüklemesiyle yere indi.

    Bayrampaşa'da yükü ağır gelen şahlandı şahlandı

    Bayrampaşa da yükü ağır gelen şahlandı #1

    Bayrampaşa da yükü ağır gelen şahlandı #2

    Bayrampaşa da yükü ağır gelen şahlandı #3


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