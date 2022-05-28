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Bayrampaşa'da yükü ağır gelen şahlandı
Sebze halinde, yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havada kaldı.
- 28.05.2022 - 16:16
- Güncelleme : 28.05.2022 - 16:19
İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde bir kamyonete Yaş Meyve ve Sebze Hali'nden salatalık yüklendi.
Yokuş yukarı çıkan salatalık yüklü kamyonetin ön tekerleri kasadaki ağırlık nedeniyle havaya kalktı.
Yükün fazlası alınca normale döndü
Yaklaşık yarım saat sürücüsüyle birlikte havada kalan kamyonet, hal çalışanlarının fazla yükü başka kamyonete yüklemesiyle yere indi.
Bayrampaşa'da yükü ağır gelen şahlandı şahlandı